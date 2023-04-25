İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:43

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAKAN ŞEREF OLGUN

MUSTAFA ENİS ARABACI

SAFFET ACAR

OKŞAN ULUSOY EFE

GÖNÜL AR GÜNGÖR

İBRAHİM ACAR