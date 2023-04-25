İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:23

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları kim? İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NİMET ÖZDEMİR

BURAK AKBURAK

MUSTAFA CİHAN PAÇACI

BAVER MİROĞLU

DURSUN ÇOLAK

TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

ALİ COŞKUN

EMİNE KÜÇÜKALİ

RAŞİT EMİR SÜER

MURAT KARAMAN

VEDAT BAYRAM

YÜCEL COŞKUN

OĞUZHAN HASAR

HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

CEVAT SARAÇ

YÜCEL AYDIN

MERAL ALEMDAR

AHMET ÇELEBİ

AHMET SELÇUK CAN

İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

AYSEL KIRALİ

HÜLYA ARICI

UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

BARIŞ TAVLAŞOĞLU

KADİR KÜRŞAT ARSLAN

BÜLENT ASLAN

RAMAZAN UĞURAL

MEHMET ERİŞEN

ARİF TEVETOĞLU

AYŞE KIRAÇ

ERDAL DEMİR

SEDAT GÜRKAN

SEVİM DEMİR

CELAL MAHMUT SOLAK

NAZLI YURDUSEVEN

İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

SALİM ENSARİOĞLU

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

ECE GÜNER

HATİCE CEREN YILMAZ

HATİCE KAYALI

MÜJDAT ÖZTÜRK

MUSTAFA YAZICI

ABDULLAH ŞALCI

ALİ ÇELİK

FİSUN MEHLİKA TOCA

İSMET KOÇAK

ALİ AKGÜN

ERİŞ CESUR

BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

ERHAN ÖZKAN

BİLAL UZUN

GÖKHAN KARGI

HASAN HOŞBEN

RAİF GÜLER

ASLIHAN ELİBOL

YILMAZ DAĞDELEN

MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER

NAZLI ASPAY ŞENER

AFFAN MAHMUT KEÇECİ

ARZU BAŞKAN

ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERSİN BEYAZ

SEYİTHAN İZSİZ

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ŞÜKRÜ KULEYİN

CELAL KARAPINAR

HAMZA YURTSEVER

ALİ KIDIK

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

METİN BOZKURT

FEVZİ FATİH OĞUZ

ETHEM BAYKAL

ÜLKÜ AYAYDIN

DOĞAN AVCI

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AYHAN BÖLÜKBAŞI

METE KOCA

SURURİ KARABAL

NAZMİYE İZGİN

SEVİNÇ GÜMÜŞ

MEHMET ALİ UYKUR

ZEKİ BULGAN

ARZU ÖNŞEN

ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

HÜRANA GÜNGÖR

MELİHA APAYDIN

ARZU ŞİMŞEK

BUSE ALBAYRAK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

ATAKAN ÖZKAN

HASAN KAYA

ŞEREF TAMTÜRK

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

BURAK USTALI

KÜRŞAT ÖZER

SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN

FİLİZ ÇELİK