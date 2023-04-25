İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin İstanbul 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin İstanbul milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti İstanbul milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları kim? İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti İstanbul milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NİMET ÖZDEMİR
BURAK AKBURAK
MUSTAFA CİHAN PAÇACI
BAVER MİROĞLU
DURSUN ÇOLAK
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
ALİ COŞKUN
EMİNE KÜÇÜKALİ
RAŞİT EMİR SÜER
MURAT KARAMAN
VEDAT BAYRAM
YÜCEL COŞKUN
OĞUZHAN HASAR
HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
CEVAT SARAÇ
YÜCEL AYDIN
MERAL ALEMDAR
AHMET ÇELEBİ
AHMET SELÇUK CAN
İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
AYSEL KIRALİ
HÜLYA ARICI
UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
KADİR KÜRŞAT ARSLAN
BÜLENT ASLAN
RAMAZAN UĞURAL
MEHMET ERİŞEN
ARİF TEVETOĞLU
AYŞE KIRAÇ
ERDAL DEMİR
SEDAT GÜRKAN
SEVİM DEMİR
CELAL MAHMUT SOLAK
NAZLI YURDUSEVEN
İYİ PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
SALİM ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ECE GÜNER
HATİCE CEREN YILMAZ
HATİCE KAYALI
MÜJDAT ÖZTÜRK
MUSTAFA YAZICI
ABDULLAH ŞALCI
ALİ ÇELİK
FİSUN MEHLİKA TOCA
İSMET KOÇAK
ALİ AKGÜN
ERİŞ CESUR
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
ERHAN ÖZKAN
BİLAL UZUN
GÖKHAN KARGI
HASAN HOŞBEN
RAİF GÜLER
ASLIHAN ELİBOL
YILMAZ DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY ŞENER
AFFAN MAHMUT KEÇECİ
ARZU BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İYİ PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
ALİ KIDIK
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK
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