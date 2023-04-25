İYİ Parti İzmir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin İzmir 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti İzmir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti İzmir milletvekili adayları kim? İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
ÜMİT ÖZLALE
ÖZTÜRK KESKİN
ÜLKÜ DOĞAN
ALİ TOPÇU
FİGEN YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İSMAİL AYBARS AKSOY
ASLAN SEZGİN
GİZEM ALBAŞ
KAAN ALTINDAĞ
MURAT ÇAKAR
HASAN YILDIZ
GÜLŞAH SAKAR
İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HÜSMEN KIRKPINAR
YİĞİT KARAKIŞ
ARZU YILDIRIM
TAMER CÜCÜ
DİNÇER IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT APAK
MÜMİN YALÇINKAYA
YELİZ ÇULHA
BÜLENT UYGUR
MİRAN BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ DENİZ
NAZLI BUKET KARASU
MEHMET HALİS KÖSE
MEHMET EMİN CANTÜRK
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