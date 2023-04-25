İYİ Parti İzmir milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:31

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:31

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti İzmir milletvekili adayları kim? İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti İzmir milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

ÜMİT ÖZLALE

ÖZTÜRK KESKİN

ÜLKÜ DOĞAN

ALİ TOPÇU

FİGEN YILDIRIM

LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

İSMAİL AYBARS AKSOY

ASLAN SEZGİN

GİZEM ALBAŞ

KAAN ALTINDAĞ

MURAT ÇAKAR

HASAN YILDIZ

GÜLŞAH SAKAR

İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSMEN KIRKPINAR

YİĞİT KARAKIŞ

ARZU YILDIRIM

TAMER CÜCÜ

DİNÇER IŞIKTAŞ

MÜJDE HARPUT APAK

MÜMİN YALÇINKAYA

YELİZ ÇULHA

BÜLENT UYGUR

MİRAN BACGEROĞLU

MUSTAFA NURİ DENİZ

NAZLI BUKET KARASU

MEHMET HALİS KÖSE

MEHMET EMİN CANTÜRK