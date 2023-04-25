İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:41
İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYYÜCE TÜRKEŞ

BİLAL BİLİCİ

GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU

MEHMET SERTAÇ DURAK

ŞULE GÖK TÜDEŞ

REMZİ OĞUZ YILMAZ

BURAK YİĞENOĞLU

İSA AYANOĞLU

BAHADIR CEYHANLI

ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ

NİHAL AĞCA

ERKAN CAN

ERCAN ATALAY

SİNEM ULUDAMAR

HÜLYA AKKÖZ


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