İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Adana milletvekili adayları kim? İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Adana milletvekili adayları tam listesi...
İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AYYÜCE TÜRKEŞ
BİLAL BİLİCİ
GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ
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