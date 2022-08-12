İYİ Parti, Akşener’in ‘Kadından imam olmaz’ sözlerine açıklık getirdi...

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün, Nevşehir’de esnaf ziyareti sırasında, gelen soru üzerine cumhurbaşkanı adayı olmayacağını yeniden belirterek, “Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda oldğu için ben aday değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti yöneticileri, Akşener’in sözlerinin perde arkasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, daha önceki sözlerine tepki olduğunu belirtti.

Partililer, Erbaş’ın, “Kadın imam var mı” sorusuna “Kadından imam olmaz” yanıtına dair Akşener’in bir göndermede bulunduğuna dikkat çekerek, “Akşener, o ziyaret kapsamında, bu sözleri ‘alaycı ve ironi’ şeklinde söyledi. Hedefinde daha önce kadınlara yönelik bu açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bazı tarikat ve cemaatler var. Genel Başkan, Erbaş’ın bu sözlerine hep kızmıştır. Böyle düşünen bir insanın 2018’de, 100 bin imzayla, Cumhurbaşkanlığı’na aday olması mümkün mü? Parti genel başkanı olur mu? Ülkeyi yönetmeye talip olur mu? Akşener, bu argümanı kullanan tarikat ve cemaatlerle alay etmiş, doğrudan adreslerine yanıt vermiştir” ifadelerini kullandı.

‘İRONİYİ GERÇEK SANDILAR’

Öte yandan partiden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Nevşehir il merkezindeki esnaf ziyaretinde, işyeri sahibinin verdiği bir örnek üzerine, Türkiye’de ‘geçmişte yaşanan bir polemiğe’ gönderme yaparak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda eleştirel bir değerlendirmede bulundu.

Bir haber ajansına çalışan yerel muhabir, 1994 yılındaki polemiği bilmediğinden, aslında ironik bir değerlendirmeyi gerçek sanarak, Genel Başkanımızın, ‘Kadından imam olmayacağı için aday değilim’ dediği iddiasıyla haberleştirdi. Söz konusu ajans yanlış anlaşılma üzerine haberi geri çekti."

1994’TE NE OLMUŞTU?

Akşener, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde DYP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu. O dönemde, kendisinin adaylığı ile ilgili “Kadından imam olur mu” polemiği yaşanmıştı. Akşener’in, “bu polemiği içine alan bir göndermede bulunduğu” da belirtiliyor.