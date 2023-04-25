İYİ Parti Ardahan milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Ardahan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:51

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:51

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Ardahan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Ardahan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Ardahan milletvekili adayları kim? İYİ Parti Ardahan milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Ardahan milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ARDAHAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYTEKİN KAYA

NABİRE REÇBER