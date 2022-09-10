İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat: '3 kişinin saldırısına uğradım'
İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, diyaliz tedavisi için gittiği Ardahan Devlet Hastanesi'nin önünde üç kişinin kendisine saldırdığını söyledi. Polat, “Kimseyle herhangi bir kavgam, alacak verecek davam yok. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum” dedi.
İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, Ardahan Devlet Hastanesi’nde bugün kimliği belirsiz 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
Taşkın Polat şöyle konuştu:
“Az önce diyalizden çıkarken kimliği belirsiz 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Benim kimse ile şahsi bir hesabım, kimseyle herhangi bir kavgam, alacak verecek davam yok. Bu saldırının siyasi olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç bu alçakça saldırıyı yapanlarla elbette ki yüz yüze geleceğiz. Erkekçe karşımıza çıkamayan alçaklar, en savunmasız olduğum anda saldırıya geçtiler. Elbette ki her şeyin bir bedeli olur. Devletimiz ve polislerimiz araştırmayı yapıyor inşallah en kısa zamanda failler yakalanacak ve biz de kendilerini tanımış olacağız.”
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