Arzu Elen, evli olduğu erkek tarafından silahlı saldırıda katledildi: 'Beni buraya öldürmeye mi getirdin?'
Arzu Elen, evli olduğu erkek M. Elen tarafından 4 Eylül'de Şanlıurfa'da yakın mesafeden silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Fail, olay günü tutuklandı ve ifadesinde Arzu'yu intihar etmiş gibi göstermeye çalıştığını itiraf etti. Kardeşini yitiren ağabey Mehmet Doğan, basına sesini duyurmak ve kardeşinin davasına dikkat çekmek istiyor.
M. Elen, evli olduğu yüzde elli zihinsel engelli Arzu Elen'i, Şanlıurfa Siverek'te 4 Eylül'de yakın mesafeden vurarak öldürdü. Olay günü yakalanan fail, suçunu itiraf etti ve Arzu'ya intihar süsü vermek istediğini anlattı.
Arzu'nun ağabeyi Mehmet Doğan, Arzu'nun yaşadıklarını ve olay gününü Cumhuriyet'e anlattı.
"KARDEŞİMİ ÇOCUKLARI İLE TEHDİT EDİYORDU"
Fail ile Arzu'nun 2008 yılında tanıştıkları ve sonrasında evlendiklerini söyleyen Doğan, kardeşinin evliliğinde hep bir sorun olduğunu ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını belirtti. Failin kardeşini, çocukları ile tehdit ettiğini ve bu yüzden kardeşinin failden boşanamadığını anlatan Doğan, "Bu katil zanlısını da işe soktuk, çalışmıyordu çünkü. Rahmetli bazen bizden saklardı şiddet gördüğünü. Fail hep 'Pişman oldum' diyordu ama yine aynı şeyleri yapıyordu, kandırmaya çalışıyordu kardeşimi" ifadelerini kullandı.
Failin, Arzu'nun telefonunu ve engelli maaşını da elinden aldığını aktaran Doğan, olay gününden birkaç gün önce ikilinin failin babasının Şanlıurfa'daki evine gittiklerini söyledi.
"YAKIN MESAFEDEN ATEŞLİ SİLAHLA VURULDU"
4 Eylül akşamı failin, Arzu'yu kovaladığını ve kardeşinin de faile "'Beni buraya öldürmeye mi getirdin?" diye sorduğunu, sonrasında ise kardeşinin kaçarken yakın mesafeden silahla vurulduğunu söyleyen Doğan, bu ifadeleri failin karakoldakilere verdiğini belirtti.
Cinayetten sonra failin, Arzu'ya intihar süsü vermek için göle atmaya çalıştığını ve yapamadığını, sonrasında da teslim olduğunu aktaran Doğan, "Olay günü abimi karakoldan aramışlar, 'kardeşiniz vuruldu, bir süre gelmezseniz kimsesizler mezarlığına defnedilecek" demişler. Biz de yola çıktık. Cenazeyi teslim almaya karakola gittim. Kardeşimin ayakları hep çamurdu. Şu an tutuklu bulunuyor" dedi.
"ARAYIP 'ŞİKAYETÇİ OLMAYACAKSINIZ' DEDİ"
Bazı basın yayın organlarının Arzu hakkında 'Evli adamla kaçtı' gibi yanlış iddialarda bulunduklarını ve bu söylenenlerin ailesini çok üzdüğünü belirten Doğan, sözlerine şu şekilde son verdi:
- Birkaç gün önce de birisi babamı aradı. "Şikayetçi kesinlikle olmayacaksınız" dedi. Biz bu numaradan da şikayetçi olacağız.
- 3 çocuk da bizimle değil şu an ama velayet davası açmak istiyoruz. Onlar bize rahmetlinin emaneti.
- Kardeşim çocuklarına çok düşkündü, karşı taraf aşiretlerinin adını kullanıp bizi tehdit etmeye çalışıyor. Aladağ'a, kendi memleketimize getirdik kardeşimi. Artık kadın cinayetleri olmasın.
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