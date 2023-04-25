İYİ Parti Amasya milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Amasya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:49

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Amasya milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Amasya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Amasya milletvekili adayları kim? İYİ Parti Amasya milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Amasya milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ AMASYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM MERMER

MEHMET KİP

HİKMET RUŞEN MENEKŞE