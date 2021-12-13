İYİ Parti Aydın İl Başkanı Demirci, partisinden ihraç edildi
İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından tavır, davranış ve açıklamalarıyla Millet İttifakı'na zarar verdiği iddiasıyla disipline sevk edilen Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, görevden alınarak, partiden ihraç edildi.
17 ay sonra partiden ihraç edilen Süleyman Demirci yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Hakkımda yürütülen bir disiplin soruşturması neticesinde genel merkez yüksek disiplin kurulunca 'ihraç' kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Asılsız, haksız ve dayanaksız verilen bu karara karşı hukuki haklarımı kullanacağım malumunuzdur. Elbette bana karşı bu kurguyu hazırlayanlar da bunun siyasi ve ahlaki mesuliyeti altındadır. Lakin kimse benden kurucusu olduğum partime zarar verecek bir tutum içine girmemi beklemesin. Resmi kayıtlardan olan bir ihraç gönülden bağlı olduğum, kurucusu bulunduğum partimden beni uzaklaştıramayacaktır. Bundan sonra da milletimin son umudu olarak gördüğüm partime bir gönüllü nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim."
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