İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyeti, genel merkezde kabul etti.
Görüşmede Meral Akşener'e, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
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