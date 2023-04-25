İYİ Parti Aydın milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:02

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:02

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Aydın milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Aydın milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Aydın milletvekili adayları kim? İYİ Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Aydın milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER KARAKAŞ

AHMET ERTÜRK

TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ

ERHAN ALGAN

SEMRA YÜCEL

FEVZİ KÖSE

CEMAL SARI

PINAR ÖNCER