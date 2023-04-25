İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:09

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:09

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bilecik milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bilecik milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bilecik milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HALİL AYDOĞDU

EREN GÜVEN



