İYİ Parti Artvin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Artvin milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:59

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:59

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Artvin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Artvin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Artvin milletvekili adayları kim? İYİ Parti Artvin milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Artvin milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ ARTVİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HAMZA GEZMİŞ

HÜSEYİN IŞIK