İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:07

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları kim? İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Bayburt milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KARABEY KADRİ KARAOĞLU