İYİ Parti'de istifa: 'Milletin ittifakına olan inancımızla...'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 19:25

Güncelleme: 22.03.2024 - 20:03

İYİ Parti'de 31 Mart yerel seçimlerine 'hür ve müstakil' girme kararının ardından başlayan tartışmalar istifalarla devam ediyor.

Çanakkale'de İYİ Parti'den istifa edenler buluştu ve CHP'nin adayı Muharrem Erkek'e destek açıklaması yaptı: "Tabandaki ittifaka ve milletin ittifakına olan inancımızla, Muharrem Erkek'i destekliyoruz."

İYİ PARTİ'NİN ÇANAKKALE TEŞKİLATINDA İSTİFALAR SÜRÜYOR

Daha önce Çanakkale kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen’in istifanın ardından geçtiğimiz hafta İYİ Parti Barbaros Mahallesi Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek ve beraberindeki yaklaşık 300 kişi istifa etmişti.