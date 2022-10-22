İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

22 Ekim 2022 Cumartesi, 12:49

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı.

Durumu ağırlaşan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER

Yıldırım'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok siyasi isim, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...

Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum.



Başımız sağ olsun… — Meral Akşener (@meral_aksener) October 22, 2022

Bir süredir tedavi gören İYİ Parti Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım Beyefendi, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Yüce Allah Celal kardeşime gani gani rahmet etsin.

Ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve metanet ihsan etsin.

Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.

Başımız sağ olsun.???? pic.twitter.com/qIM9iLZ096 — Koray Aydın (@korayaydintr) October 22, 2022

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanımız Sayın Celal Yıldırım Beyefendinin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim.



Merhuma Yüce Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.



Ruhu şâd mekânı cennet olsun.



İYİ Parti ailemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/NIFtUzTMtn — Burhanettin Kocamaz (@BKocamaz33) October 22, 2022

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun.



Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/KXK8kfdQT3 — Metin Ergun (@MetinErgun48) October 22, 2022

Gaziantep İl Başkanımız

Celal Yıldırım’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet,kederli ailesine sabırlar dilerim.

Camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/puvc7ijwrH — Burak Akburak (@Akburak) October 22, 2022