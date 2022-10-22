İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından pek çok siyasi isim sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı.
Durumu ağırlaşan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER
Yıldırım'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok siyasi isim, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Meral Akşener (@meral_aksener) October 22, 2022
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum.
Başımız sağ olsun…
Bir süredir tedavi gören İYİ Parti Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım Beyefendi, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.— Koray Aydın (@korayaydintr) October 22, 2022
Yüce Allah Celal kardeşime gani gani rahmet etsin.
Ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve metanet ihsan etsin.
Ruhu şad, mekânı Cennet olsun.
Başımız sağ olsun.???? pic.twitter.com/qIM9iLZ096
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanımız Sayın Celal Yıldırım Beyefendinin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim.— Burhanettin Kocamaz (@BKocamaz33) October 22, 2022
Merhuma Yüce Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Ruhu şâd mekânı cennet olsun.
İYİ Parti ailemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/NIFtUzTMtn
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim.— Metin Ergun (@MetinErgun48) October 22, 2022
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun.
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/KXK8kfdQT3
Gaziantep İl Başkanımız— Burak Akburak (@Akburak) October 22, 2022
Celal Yıldırım’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet,kederli ailesine sabırlar dilerim.
Camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/puvc7ijwrH
Hakk’a kavuşan Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’a rahmet diliyorum.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) October 22, 2022
Ailesi, dostları ve camiamızın başı sağolsun.
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