İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından pek çok siyasi isim sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 12:49
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı.

Durumu ağırlaşan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER

Yıldırım'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere birçok siyasi isim, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler