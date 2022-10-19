İYİ Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya sözcülük görevi

TBMM grubunun bugünkü toplantısında İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. Kürşat Zorlu, iki yılın ardından yapılan görevlendirme kapsamında parti sözcülüğünü üstlendi.

AA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:17
İYİ Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya sözcülük görevi
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İYİ Parti Sözcülüğüne, bugün TBMM Grup Toplantısı'nda partiye katılan yazar Prof. Dr. Kürşad Zorlu getirildi.

İYİ Parti'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Zorlu'ya rozetini takan Genel Başkan Akşener, Kürşad Zorlu'yu parti sözcüsü olarak görevlendirildi.

İYİ Parti'nin 2020 ekim ayındaki Başkanlık Divanı Toplantısı ile kaldırılan parti sözcülüğü makamına, iki yıllık aranın ardından ilk kez görevlendirme yapılmış oldu.

İYİ Parti'de 2019-2020 yıllarında parti sözcülüğü görevini, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yürütmüştü.


Kürşat Zorlu İyi Parti Meral Akşener

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