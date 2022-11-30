İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan yayın kesen TRT’ye protesto

30 Kasım 2022 Çarşamba, 20:01

İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantısında, bir alışveriş sepeti ile çıktığı kürsüden enflasyonu anlattığı sırada canlı yayını kesen TRT’yi protesto etti.

TRT’nin Ulus’taki binası önünde konuşan İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, “Yozlaştırmayı ve vasatlaştırmayı bir politika olarak seçen iktidar, devletimizin her kurumunu kendine benzetmeye çalışıyor. Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistik Kurumu olan TÜİK’in, milletimizin acı gerçeklerinden çok uzak verileriyle TRT’nin doğruları değil, yalnızca iktidarın duyulmasını istediği şeyleri milletimize sunduğu haberleriyle devletimizin itibarı yerle bir edilmek isteniyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında; halkın yaşadığı enflasyonu anlatmak için alışveriş sepeti ile kürsüye çıktı. Bu sırada TRT de canlı yayını kesti. İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, TRT’yi Ulus’taki binası önünde alışveriş sepeti ile protesto etti. İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, yurttaşların derin krizlerle ve yoksullukla mücadele ettiğini belirterek, “Bu zorlu koşulların, gün geçtikçe ülkemizde temel ihtiyaçlarımıza dahi ulaşmakta zorlandığımız bir hâle büründüğüne ise hep birlikte şahit oluyoruz” dedi.

Ertürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OBJEKTİF OLMASI GEREKEN TRT, ZAMLAR ANLATILIRKEN YAYINI KESTİ"

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener; bugün Meclis’te İYİ Parti grup toplantısı sırasında tüm bu sorunları duyurmak, milletimize ses olmak ve Türkiye’de yaşanan zorlukları görünür kılmak adına bir yılda yaşadığımız enflasyonu gözler önüne seren bir konuşma yaptı. Kürsüye, ürünlerin uygun fiyatlarla satıldığı marketlerden yapılan bir alışveriş sepetiyle çıktı ve ürünlerin geçtiğimiz yıldan bugüne değişen fiyatlarını ve zam oranlarını tek tek saydı ancak tam bu esnada, vatandaşın bu ürünleri alırken ödediği vergilerle yayın yapan, ülkemizin resmi kanalı olan ve her vatandaşa, her partiye eşit uzaklıkta objektif bir yayın politikası izlemesi gereken TRT, vatandaşa yansıyan zamlar anlatılırken yayını kesti.

Tam da bu yüzden şu an burada, genel başkanımızın kesilen konuşmasındaki o kısmı yineleyeceğim.

‘Mesela her evin vazgeçilmezi sütün 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının kasım ayında 7,13 lirayken 2022 yılının kasım ayında 15,5 liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış oranı yüzde 117,4.

Mesela 1 kiloluk beyaz peynirin fiyatı; 2021 yılının kasım ayında 32,89 lirayken 2022 yılının kasım ayında 85,80 liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış oranı yüzde 160,9.

Mesela 1 kilo yoğurdun fiyatı; 8,74 lirayken 17,98 liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış yüzde 105,6.

Mesela 1 kilo patlıcan 7,12 lirayken 18,90 liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış yüzde 165,6.

Mesela 1 kilo domates 7,36 lirayken 19,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda yüzde 170,3 artmış.

Mesela 1 kilo salatalık 5,46 lirayken 11,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda yüzde 118,1 artmış.

Mesela 1 kilo limon 4,39 lirayken 13,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda yüzde 216,8 artmış.

Mesela 1 kilo elma geçen sene 5,38 lirayken bu sene 14,90 lira olmuş. Yani 1 yılda yüzde 177 zamlanmış.

Mesela 1 kilo pirincin fiyatı 13,04 lirayken bir senede 27,50 liraya çıkmış. Yani yüzde 110,9 artmış.

Mesela 1 kiloluk toz şekerin fiyatı 2021 yılının kasım ayında 6,91 lirayken 2022 yılının kasım ayında 24 liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış oranı yüzde 247,4.

Evet, yanlış duymadınız; yüzde 247,4 ancak tüm bu rakamların karşısında TÜİK’e göre şeker yalnızca yüzde 153 artmış.’

“YALNIZCA İKTİDARIN DUYULMASINI İSTEDİĞİ HABERLERLE DEVLETİMİZİN İTİBARI YERLE BİR EDİLMEK İSTENİYOR”

Yani açıkça görünen o ki yozlaştırmayı ve vasatlaştırmayı bir politika olarak seçen iktidar, devletimizin her kurumunu kendine benzetmeye çalışıyor. Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistik Kurumu olan TÜİK’in, milletimizin acı gerçeklerinden çok uzak verileriyle TRT’nin doğruları değil, yalnızca iktidarın duyulmasını istediği şeyleri milletimize sunduğu haberleriyle devletimizin itibarı yerle bir edilmek isteniyor ama kimse merak etmesin, İYİ Parti olarak bizler her zaman milletimizle bir ve beraber olacağız.





Tüm engellere rağmen doğruları milletimizle buluşturacağız. Gerçeklerden kaçmadan, acı reçeteler sunmadan; vatandaşlarımızın sürüklendiği umutsuzluk iklimine de mahkûm edildikleri yokluk ve yoksulluğa da çare olacağız. Devletimize ciddiyeti, milletimize refahı hâkim kılacağız. İYİ Parti iktidarında ülkemizin hak ettiği koşullara hep birlikte kavuşacağız.

HAMZA YURTSEVER: BU AMBARGO, VATANDAŞIN SORUNLARININ ÜSTÜNÜ ÖRTME NOKTASINA GİDİYOR

İYİ Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever de TRT’nin tarafsız ve ilkeli yayın yapması zorunluluğuna dikkat çekti. Yurtsever, şunları söyledi: