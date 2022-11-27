İYİ Parti kongresinde kavga: 1 yaralı

İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darbedilerek yaralandı.

DHA
27 Kasım 2022 Pazar, 19:50
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İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, bugün 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede 2 grup arasında kavga çıktı.

Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun arasında  husumet bulunan kişiler tarafından darbedildi. Baygınlık geçirerek yere yığılan Altun, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı.

Altun'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


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