Aday olmayacağını açıklamıştı... Meral Akşener makam odasından eşyalarını toplattı

Meral Akşener'in İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli kurultayında Genel Başkan aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel Merkez'de parti görevlilerinin, Akşener'in özel eşyalarını makam aracına koyarak götürdüğü anlar görüntülendi.

ANKA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 14:46
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  yerel seçimlerde istenilen sonuçlarının alınamamasının ardından 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay kararı almıştı.

Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partili Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın genel başkanlık için aday olduklarını açıkladılar. Mehmet Tolga Akalın da daha önce genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu. 

İYİ Parti Genel Merkezi'nde görevliler, Akşener'in özel eşyalarını toplayarak makam aracına taşımaları dikkat çekti.


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