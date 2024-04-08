Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
Son dakika gelişmesi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı.
Akşener, sosyal medy hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.
Büyük Türk Milleti’ne… pic.twitter.com/NJW0BRnSvL— Meral Akşener (@meral_aksener) April 8, 2024
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