Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:06
Son Dakika: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı.

Akşener, sosyal medy hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


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