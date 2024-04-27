İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın adaylıktan çekildi: 'Bundan sonraki süreci...'
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Tolga Akalın, ikinci tur oylamanın başlamasına dakikalar kala kürsüye çıkarak söz aldı. Genel Başkan Adaylığı yarışından çekildiğini açıklayan Akalın, "Muazzam mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanlık yarışının ilk turunda 327 oy alan Akalın, “Siyaset tabanla yapılır. Milletle yapılır. Bugün delegemiz burada bir irade ortaya koydu ve bir fotoğraf verdi. Bu fotoğraftan benim okumam şudur ki delege ‘benim ferasetime güvenin’ dedi. Dolayısıyla ben bugüne kadar meşruiyetini taban siyaseti yaparak elde etmiş, otoriteye karşı mücadele etmiş bir arkadaşınız olarak delegemizin ferasetine inanıyorum.
Bundan sonraki süreci de siz saygıdeğer delegelerimizin ferasetine takdim ediyorum. Her birinize birlere verdiğiniz destekten dolayı, bugün ortaya koyduğunuz bu muazzam mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Akalın, genel başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI
Seçimlerin ilk turunda 1302 delegeden 1178 delege oy kullandı. 7 geçersiz oy çıkarken 1171 geçerli oy kullanıldı. Resmî olmayan sonuçlara göre ilk turda adayların aldıkları oylar şöyle:
Koray Aydın: 472
Müsavat Dervişoğlu: 370
Tolga Akalın: 327
Günay Kodaz: 2
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