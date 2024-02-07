Özgür Özel'den Meral Akşener'e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:57
Özgür Özel'den Meral Akşener'e taziye ziyareti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özegür Özel, geçen günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener'e partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. 


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