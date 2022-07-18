İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz doğum günü kutlaması

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:44

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akşener'in makam odasında görüşme yaptığı sırada partisinin gençlik kolları ve genel merkez personeli, odaya doğum günü şarkısı söyleyerek girdi.

Üzerinde İYİ Partinin amblemi ve "Başbakan Meral Akşener" yazısı bulunan pasta ile çiçekler getiren partiler, Akşener'in doğum gününü kutladı.

Genel Merkez personeli, 66 yaşını kutlayan Akşener'i çiçeklerle karşılayarak doğum günü hediyesi verdi.