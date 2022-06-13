İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:26
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, 3 Temmuz'da, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantının gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.


İyi Parti Meral Akşener Demokrat Parti Gültekin uysal
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler