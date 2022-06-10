Meral Akşener: 'Yemin billah ediyorum, Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım'
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını duyurdu.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü "Akşener: Yemin billah ederim ki aday değilim" başlıklı yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını açıkladı.
"Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in ifadelerini şöyle aktardı:
"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"
Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi?
Verilen yanıt açık:
“Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…”
Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."
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