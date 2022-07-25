Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den şehit Remzi Nişan için başsağlığı mesajı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Remzi Nişan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Remzi Nişan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022
Meral Akşener: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan’a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan’a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) July 25, 2022
Milletimizin başı sağ olsun… ????
İlgili Haberler
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
-
Video Haberler
- 5 kilo altın takıldı, halay çekmekte güçlük çekti
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- MİT’i bu işe karıştırmayın!
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım