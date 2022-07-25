Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den şehit Remzi Nişan için başsağlığı mesajı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Remzi Nişan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Remzi Nişan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!???? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022

Meral Akşener: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan’a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…