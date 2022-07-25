Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den şehit Remzi Nişan için başsağlığı mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için başsağlığı mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:15
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den şehit Remzi Nişan için başsağlığı mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bugün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Remzi Nişan’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Meral Akşener: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan’a Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun… 


CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti Meral Akşener Remzi Nişan
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