Meral Akşener, ekonomiyi eleştiren çocuğa küpelerini hediye etti

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun’un Atakum ilçesinde dinlediği genç, “Peynir alırken zorlanmak insana o kadar dokunuyor ki... Ben bu sene kayısı yemedim. O kadar koyuyor ki insana, 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız ediyor” dedi.

Ekonomiyi eleştiren 15 yaşındaki çocuk Akşener'e şunları söyledi:

"Mevzu bir şey alabilmek değil bugün elbette bir peynir yiyebiliyorum ama bugün peynir alırken zorlanmaktan, insana o kadar dokunuyor ki. Mesela bir meyve çıktı, ben bu sene kayısı yemedim. Bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum, burada değiliz. Bunu yiyememek o kadar koyuyor ki insana, 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız ediyor. Umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikası ile insanların alım gücünü artırırsınız da… Artık rahat bir hayata ereriz. Durumlarımız inanın iyi değil. Ben yurt dışında okumak istiyorum ama okuduktan sonra ülkeye dönüm ülkeye bir şeyler katmak istiyorum. Bizim bu ülkeyi geliştirmemiz ve yüceltmemiz gerekiyor.”





AKŞENER KÜPESİNİ HEDİYE ETTİ

Genç çocuk konuşmanın sonunda Meral Akşener’e bilekliğini hediye etti.

Bunun karşılığında Akşener de kulağından çıkardığı küpeleri “Bunu gerçekten ilk sevdiğin kıza hediye edeceksin. ‘Bu Meral teyzenin’ diyeceksin” diyerek çocuğa verdi.