İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ‘ortak aday’ tartışması yorumu: 'Halk ne derse o olur'
“Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı kim” sorusuna daha önce “saha” vurgusu yapan Akşener bu kez halkı işaret etti. İYİ Parti lideri, partililere “Tartışmaya girmeyin” uyarısı da yaptı.
6’lı masanın son toplantısından çıkan bildiride yapılan “ortak aday” vurgusu sonrası hem iktidar hem de muhalefet kanadında, “Muhalefetin ortay adayı kim olacak” sorusuna yanıt aranıyor. Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti kanadından gelen “saha” açıklamaları arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı “Ben hazırım” çıkışı tartışılıyor. Son açıklamasında kurmaylarıyla aynı yönde “sahayı” işaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den ise bu kez dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Partisinin başkanlık divanını toplayan Akşener, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili “halkın tercihini” işaret etti. Edinilen bilgiye göre Akşener, toplantıda kurmaylarının “cumhurbaşkanı adaylığı” ile ilgili soruları üzerine “Halk ne derse o. Halkın istediği olur” yanıtını verdi. Akşener’in ayrıca kurmaylarını “tartışmaya girmemeleri” konusunda uyardığı da öğrenildi.
YOKLAMA YAPILABİLİR
Akşener’in sözleri kulislerde, “Millet İttifakı’nın ortak adayı için bir kamuoyu yoklaması da öngörülebilir mi” sorusunu da akıllara getirdi. Altı muhalefet partisinin lideri, 2 Ekim’de yeniden Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. İkinci tur görüşmelerin ilkinde bu kez “ortak adayın” da gündeme gelebileceği ileri sürülüyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre orada belirlenecek ismin “kamuoyundaki karşılığı” dikkate alınacak.
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