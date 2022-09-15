Kılıçdaroğlu'ndan 'çatlak' iddialarına yanıt: 'Akşener’le aramızda bir sorun yok'

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:02

İktidara yakın medyada altılı masada çatlak olduğu gündeme getirilmeye çalışılıyor.

Halk TV yazarı Fikret Bila, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "İYİ Parti lideri Meral Akşener ile veya diğer liderlerle aranızda bir sorun var mı?" diye sordu.

Bila, Kılıçdaroğlu'nun "Hayır" cevabını verdiğini aktarırken; "Saray’ın beslemesi olanlar sürekli sorun varmış gibi yazıp, çizip, konuşuyorlar. Hayır bizim aramızda sorun yok. 6’lı masada bir çatlak yok. Sayın Akşener de bunu söyledi. Zaten bizim birbirimizle kavga etmek lüksümüz de yok. Ülkenin temel sorunlarını çözmek, Türkiye’ye güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşımak konusunda kararlıyız. Ülkede yaşamsal sorunlar var. Demokrasi sorunu var. Ekonomi sorunu var. Adalet sorunu var. Bu sorunlar 85 milyonu ilgilendiren sorunlar. Biz 6 lider olarak bu soruları çözmeyi ortak hedef olarak görüyoruz. Bu hedefe kilitlenmiş durumdayız" dediğini de ifade etti.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Bila'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kılıçdaroğlu’na, 6’lı Masa’da ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun konuşulup konuşulmadığını da sordum.

Bu soruma da “Hayır” yanıtını verdi, “Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda isim konuşulmadı. Ancak cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler konuşuldu. Bizde bunu zaten kamuoyuna açıkladık. Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahipolması gerektiğini duyurduk ama isim hiç konuşmadık. Daha önce de ifade ettiğim gibi cumhurbaşkanı adayının kim olacağını 6’lı Masa kararlaştıracak.”

ANAYASA ASKIDA

Kılıçdaroğlu, görüşmemizde RTÜK’ün Halktv’ye verdiği cezalara da çok sert tepki gösterdi.

Bu ceza kararına imza atan RTÜK üyelerinin yetkilerini yasa çerçevesinde değil, yasayı aşarak kullandıklarına vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Ülkede anayasa askıda. Yasalar uygulanmıyor. Çok ciddi bir demokrasi sorunu var” dedikten sonra RTÜK hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“RTÜK artık bir ceza infaz kurumuna dönüştü. Basın İlân kurumu da öyle. İktidar RTÜK ve Basın İlân kurumuyla özgür basını susturmak istiyor. RTÜK yayı yasaklarıyla, para cezalarıyla Halktv’yi susturmak istiyor. Basın İlân Kurumu ilân ambargosuyla özgür gazetecilik yapan gazeteleri susturmak istiyor. Bu ambargoyu özellikle Evensel, Yeni Asya gibi gazetelere uyguluyor. Bu kabul edilemez.”

Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasilerde olması gerektiği gibi, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi medyanın özgür olması, denetim görevini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Halk TV’nin bu görevi yerine getirdiği için hedef olduğunu söyledi.

Halk TV’yle ilgili şu yorumu yaptı:

“Halktv geniş kitlelerin televizyonu. Halkı doğru bilgilendiriyor. Bu nedenle iktidar Halktv’yi susturmak istiyor. Bunu RTÜK eliyle yapıyor. RTÜK Başkanı zaten Erdoğan’ın talimatlarını hemen yerine getiririz, demişti. Ancak bunan Halktv zarar görmez. Demokrasi kaybeder, yasakçı, sansürcü iktidar kaybeder. Yasakların iktidara hiçbir yararı olmaz. RTÜKüyeleri yetkilerini yasa içinde kullanmak zorundadır. Bu konuda bütün kamu görevlilerini daha önce de uyarmıştım. Bu cezalara imza atanlar yetkilerini yasa çerçevesinde kullanmıyorlar. Saray’dan aldıkları talimatı uyguluyorlar. Bu iktidar kendi hatalarını, yanlışlarını örtmek için özgür medyayı susturmak istiyor. Buun için ceza yağdırıyorlar.”

Kılıçdaroğlu, demokrasilerde özgür medyadan aslında iktidarların yararlandığını da vurguladı. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Demokrasilerde özgür medya yapılan hataları, yanlışları, olumsuzları gündeme taşır. İktidarda bunları görür ve yanlışlarını düzeltmeye çalışır. Ama Türkiye’de iktidar özgür medyayı susturarak keyfi yönetimini sürdürmek istiyor”

Klıçdaroğlu, iktidarın ne yaparsa yapsın, sandıkta gideceğini de vurguladı."