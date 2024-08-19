İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Benim çiftçim sahipsiz değildir

Yayınlanma: 19.08.2024 - 20:22

Güncelleme: 19.08.2024 - 20:22

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda konuşma yapan Dervişoğlu, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Karacabey Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Karabatı'ya destek veren ilçelilere teşekkür etti.

Çiftçilerin sorunlarını yerinde tespit etmek adına Türkiye'nin farklı illerini ziyaret ettiğini belirten Dervişoğlu, "Eğer benim çiftçim toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, eğer benim emeklim hanesinde tenceresini kaynatamıyorsa, benim dar ve sabit gelirli vatandaşım geçinemiyor, barınamıyorsa, benim gencim yaşadığı ülkede kendisine gelecek hayali şayet kuramıyorsa ben; üzerimdeki şu beyaz gömlekten ve boynumdaki medeniyet yularından utandığımı söylerim" dedi.

Çiftçilerin zor koşullar nedeniyle çiftçiliği bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Çiftçinin toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamadığını ve 12 yıldan beri uygulanan yanlış politikalar yüzünden çiftçilikten çekilen vatandaş ve aile sayısının ne olduğunu TÜİK de söylüyor. 1 milyon 100 bin işçiden 400 küsur bin çiftçiye düşmüşüz. Toprağa düşürdüğü terin, ektiği tohumun, sarf ettiği emeğin karşılığını alamayan çiftçi kardeşlerimiz çiftçilikten çekilmek mecburiyetinde bırakılmış. Yani bu memleketin yüzde 60’a yakın çiftçisi artık çiftçilik yapmaktan vazgeçmiş. Topraklarımız sürülemez, ekilemez olmuş. Ekilen ve sürülen topraklardan elde edilen ürünler ve sermayenin ve sermayeyi karşılayamaz hale gelmiş. Bir dönümü harcadığınız paranın yarısı kadarını topraktan alıp telafi edemiyorsunuz."

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak siyasi partilerin içinde tarım politikaları başkanlığı olan tek siyasi parti olduklarının altını çizerek, çiftçilerin yaşadığı problemleri yerinde tespit ettiklerini ve problemlerin çözümü yolunda da çeşitli projeler ürettiklerini anlattı.

Parti olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Siz çiftçiyi sahipsiz zannediyorsunuz. Siz iş başına geldiğiniz günden itibaren meydanlarda 'benim çiftçim, benim köylüm, benim emeklim, benim dulum' diye haykıran adamlar bitti, gitti ebediyete vardı zannediyorsunuz. Onların ayak izine basmaya kararlı bir İYİ Parti var. Tıpkı Süleyman Demirel'in samimiyetiyle 'benim çiftçim, benim işçim, benim gencim' diye haykırmaya devam edeceğim ve onların hak ve hukukunu koruyacağım. Emperyalizmin dayatmaları karşısında kaya gibi duran Bülent Ecevit'in nezaketiyle siyaset yapacağım. Necmettin Erbakan'ın imanıyla siyaset yapacağım. Alparslan Türkeş’in cesaretiyle siyaset yapacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve ülküsünde yürümeye devam edeceğim. Milletle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Herkes bundan emin olsun. Çiftçi sahipsiz değildir. Benim çiftçim sahipsiz değildir ve asla bırakılmayacaktır. Mücadelemiz devam edecektir."

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba da programda birer konuşma yaptı.

Dervişoğlu, Karacabey programı öncesinde Yenişehir ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel'i ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı da makamında ziyaret etti.