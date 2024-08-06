Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a: Kendi cibilliyetleri tartışılır

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:37

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:37

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi.

Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, bir günlük yas ilan edilmesini eleştirenlere yönelik 'cibilliyeti bozuk' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"İsmail Haniye'yi tanıyan herkes onun nasıl yiğit bir dava adamı olduğunu çok iyi bilir. Kendisi aynı zamanda Filistin'in son seçilmiş başbakanıdır. Merhum Haniye'nin Katar'daki cenaze merasimine geniş bir heyetle iştirak etmenin yanı sıra ülkemizde bir günlük milli yas ilan ederek Filistin halkıyla dayanışmamızı gösterdik. Ama bazı ekranlarda, bazı cibilliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz bu ilgiyi hazmedemedi. Yani sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık, adımlarımızı da buna göre atıyoruz."

Erdoğan'ın bu sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi. X hesabından tepkisini gösteren Dervişoğlu, "Seviye ve seciyesi kendisine kefil olmayan kişiler, başkalarının cibilliyetlerini tartışma konusu yapamazlar! Şayet yaparlarsa, kendi cibilliyetleri tartışılır!.." ifadelerini kullandı.



