İYİ Partili Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, başdanışmanlık görevine Sedat Kılınç'ı getirdi.
İYİ Partili Sedat Kılınç; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun başdanışmanı olarak atandı.
İYİ Parti’den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.
İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.
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