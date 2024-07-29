İYİ Partili Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, başdanışmanlık görevine Sedat Kılınç'ı getirdi.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:14
İYİ Partili Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu
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İYİ Partili Sedat Kılınç; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun başdanışmanı olarak atandı.

İYİ Parti’den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.

İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.


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