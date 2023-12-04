İYİ Parti Genel İstişare Kurulu toplandı: CHP ile işbirliği olacak mı?

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:46

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı görüşmede yerel seçimlerde işbirliği teklifinde bulundu. İYİ Parti’de GİK, Özel’in işbirliği teklifini değerlendirmek üzere toplandı.

Akşener, “işbirliği”nin görüşüleceği GİK öncesinde partisinin kurmaylarını toplayıp, görüşlerini dinlemişti. Toplantıda Cihan Paçacı'nın işbirliğini savunduğu, Koray Aydın'ın ise buna karşı çıktığı öğrenilmişti.

3 DEFA MİLLET İTTİFAKI OLARAK GİRDİLER

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, son 3 seçime Millet İttifakı çatısı altında girdi. Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu, Mart 2024’te yapılacak yerel seçimine 81 ilde kendi adayları ile girme kararı aldı. Aralarında İzmir, Kahramanmaraş ve Eskişehir’in de olduğu birçok il için adayını da açıkladı.