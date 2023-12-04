Meral Akşener, GİK toplantısı öncesinde kurmaylarını dinledi: Cihan Paçacı 'evet', Koray Aydın 'hayır' dedi

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “işbirliği”nin görüşüleceği genel idare kurulu (GİK) öncesinde partisinin kurmaylarını topladı, görüşlerini dinledi. Toplantıda Cihan Paçacı işbirliği yapılmasını savunurken Koray Aydın işbirliğine karşı çıktı.

Akşener, toplantıda bir yorum yapmadan CHP ile seçim işbirliği yapılıp yapılmaması konusunda herkesi dinledi.

‘PARTİYE ZARAR VERİR’

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, işbirliğinin partiye zarar verebileceğini dile getirdi. Aydın, şimdiye kadar İYİ Parti’nin seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılacağı yönünde, işbirliği yapılmayacağı yönünde söylemle kamuoyuna çıkıldığını anımsattı. İşbirliği istemeyenlerin tamamı mevcut söylem ile işbirliği yapılmasının tutarsızlık oluşturacağı ve kamuoyunda bunun geri tepeceği yönünde görüş belirttiler.

GİK üyesi Bilal Uzun, bu yöndeki düşüncelerini sosyal medyadan da paylaşmıştı. Uzun, ittifak ve işbirliği konusunda GİK’in eylül ayında kararını verdiğini belirterek kişisel düşüncesini şöyle açıkladı: “Net karar ve beyanlardan sonra bu noktadan geri dönüşün tahribatı büyük olacaktır. Bir itiraz vardıysa iki aydır edilmeliydi, bu derece sert tonda açıklamalar olmamalıydı. Bir iddia koyduk ve onun arkasında durmak zorundayız.”

Toplantıda Cihan Paçacı’nın ise CHP ile işbirliği yapılması gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Paçacı’nın muhalefetin ve İYİ Parti’nin genel durumunu da değerlendirerek bu sonuca vardığını açıkladığı öğrenildi. Toplantıda işbirliği isteyenlerin çoğunlukta olduğu belirtilirken Akşener’in yalnızca dinlemekle ve not almakla yetindiği dile getirildi.

KARS VE IĞDIR

İYİ Parti kulislerinde Iğdır ve Kars’ta aday göstermeme konusu da tartışılıyor. Yapılabilecek bir işbirliğinin, Cumhur İttifakı tarafından yine “Bölücülerle işbirliği yapılıyor” propagandasını gündeme getirilmesi üzerinde duruluyor. Buna karşın İYİ Parti’nin Kars ve Iğdır’da aday göstermeyip MHP adayını destekleyerek bu yönde yapılacak propagandayı kırabileceği de değerlendiriliyor.