İYİ Partili Bahadır Erdem'den çarpıcı açıklamalar: 'AK Parti bize koşacak'

19 Haziran 2022 Pazar, 14:53

Altı siyasi partinin genel başkan yardımcıları, Kartal Kent Kültürü ve Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği panelde, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in ayrıntılarını anlattı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken, "Enflasyon yüzde 70 derseniz doğru haber, yüzde 100 derseniz yalan haber. Hangisi yalan? Kim karar verecek? Hep birlikte akılla kazanacağız. Biz onlar gibi değiliz, geldiğimiz anda bu sisteme göre gelsek de parlamenter sisteme benzeterek yöneteceğiz" dedi.

"2002 YILINDAKİ AK PARTİ İKTİDARININ KURULDUĞU YILI BİR ÖNCEKİ DÖNEM HAZIRLADI: H



TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören yasa teklifine de değinen Bahadır Erdem, şöyle konuştu:

"Her dönemi bir önceki dönem hazırlar. Yani 2002 yılındaki AK Parti iktidarının kurulduğu yılı bir önceki dönem hazırladı. Şimdi de bu tek adam rejimi, bu her şeyin tek bir kişinin dudağına bağlandığı rejim, iktidarın yargı üzerinde olabilecek her türlü baskıyı kurduğu rejim, iktidarın basın üzerinde her türlü baskıyı kurduğu basının neredeyse yüzde 90'nı kendi eline geçirdiği bu rejim, bu adil olmayan rejim bu hukukun olmadığı rejim, insan haklarının, fikir özgürlüğünün olmadığı rejim, basın özgürlüğünün olmadığı rejim de hep birlikte bir araya gelerek seçimden sonra kazanacağımız dönemi hazırlıyor."

"BİZ ZATEN ÇOK DİKKATLİYİZ"

Erdem şöyle devam etti:

"Biraz evvel arada bir seyircimiz bir hanımefendi 'Çok korkuyorum' dedi. 'Biriniz bir şey yapacaksınız yanlış bir şey söyleyeceksiniz bu insanlar şöyle, bu insanlar şöyle, bu insanlar böyle, dikkatli olun' dedi. Çok haklısınız, ama biz zaten çok dikkatliyiz. Bakın bizi ne bir araya getirdi sizce? Altılı bu masa dediğimiz, amacı demokrasi olan, amacı kuvvetler ayrılığı olan, amacı hukukun yeniden üstün olacağı bir Türkiye’nin yeniden yeşereceği bu dönem, bu siyasi partiler bir araya getirdi. Bu 20 yıldan beri öğrendiklerimiz. Bize yapılan zulüm. Evet Siyasi Partiler Kanunu'nu olabilecek şekilde kendi lehlerine değiştiriyorlar. Evet bir yıldan üç yıla kadar hapis öngörüyorlar. Sosyal medyayı da şu anda baskı altına alınıyor. Yani biri tweet atacak, biri efendim instagramda post paylaşacak, Facebook'ta bir fikrini paylaşacak sonra ceza ile karşı karşıya kalacak. Sadece vatandaşı, onun dışındakiler artık özgür medya. Bütün medya AKP’nin elinde olursa, Cumhur İttifakı'nın elinde olursa, geriye kalan bütün muhalif fikirler, gerçekler, yalan olmayan gerçekler de ancak ve ancak Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza sosyal medya eliyle, sosyal medya gazeteciliğiyle ulaşır. Bugün bütün gazetecilerin kanalları var."

"KESİNLİKLE HEM CUMHURBAŞKANI HEM DE MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNİ KAZANACAĞIZ"

İktidarın seçim güvenliğini tehlikeye atacak olası adımlarıyla ilgili kaygıları hak verdiğini belirten Erdem, "Her türlü şeyi yapacaklar ama korkmayın kesinlikle ne halt ederlerse etsinler, çok özür diliyorum bu sözü kullandığım için bu seçim güvenle yapılacak ve bu seçimde kesinlikle ve kesinlikle hem cumhurbaşkanlığı seçimini hem de milletvekilliği seçimini bizler kazanacağız. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Bakın altılı masa; ‘Seçim Güvenliği Masası’ kurdu. Niye her bir seçim sandığına, o seçimdeki sandığın namusunu koruyacak kendi aramızdan görevli arkadaşlarımızı seçiyoruz. Yani çok haklısınız, onlar bizi korkutmak için her türlü zalimliği yapıyorlar, ama biz de demokrasiye sahip çıkmayı öğrendik. Unutmayın demokrasi de hak eden devletlere geliyor. Bizim de bunu hak etmemiz lazım ve bizi de bunu fazlasıyla hak ediyoruz. Onun için hiç korkmayın. Soruyu soran hanımefendi, sakın korkmayın, satranç oynar gibi hamleleri düşünüyoruz" dedi.

"BİZE KOŞACAKLAR EMİN OLUN"

"Biz şu anki Anayasa'ya göre bütün Türkiye’yi yönetme hakkına sahibiz. Cumhurbaşkanı adayımız da inşallah kazanaçcak, bu ülkeyi demokrasiyle yöneteceğini ve hukuka göre yöneteceğini sizlere önceden zaten söz vererek adayımız olacak" diyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanını seçtik ama Meclis'te 360 bulamadık 350 kaldık. Düşünün bu sistem kimin için getirildi? Herhangi bir muhalif fikre sahip bir kişi için mi getirildi? Bu sistem, canının istediği gibi hiç denetlenmeden ülkeyi yönetsin diye mi getirildi? Bakın ne diyor biliyor musunuz sayın Cumhurbaşkanı? ATV’ye verdiği bir röportajda anlatıyor referandum öncesi 'Biz ülkeyi anonim şirket gibi yöneteceğiz' diyor. Ülke anonim şirket gibi yönetilir mi? Yönettiğiniz anonim şirketi gördük, ülkeyi batma noktasına getirdi. Babanızın malı mı bu? Miras mı kaldı size bu ülke? Şimdi bakın Cumhurbaşkanı dolayısıyla eğer Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı olduğunda ama 350 milletvekili çıkardık sadece. AK Parti koşa koşa 'Hadi söz vermiştiniz. Hadi bak millete neler demiştiniz? Hadi gelin parlamenter sisteme geçin' demeyecekler. Onlar bize koşacaklar buna emin olun. Biz ilkeler üzerinden giden insanlarız. Eğer demokrasi istiyorsak, demokrasinin kuralları birdir. Demokrasi bir paket programdır. Biz bu ülkeyi kuvvetler ayrılığının olduğu bir rejime getireceğiz. Ve de ona göre bu ülkeyi yeniden hep beraber yeşerteceğiz. Dolayısıyla onların tabii işine geldiği için bize koşacaklar."

"PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Erdem sözlerinin son kısmında seçim sonucu olası bir duruma da dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı bizden olursa ve parlamento çoğunluğu AK Parti'de olursa şöyle bir şey söyleyeyim yine de sistemde cumhurbaşkanı bizden olduğu için bütün yönetim hakkı ve yetkileri Millet İttifakı'nın seçilmiş cumhurbaşkanında olacak. Dolayısıyla biz yine ülkeyi demokrasiyle yönetmek isteyeceğiz ama bu demek değil ki bakın anlattık dedik ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde en büyük kaos Cumhurbaşkanı'nın bir partiden, Meclis'teki çoğunluğun başka partilerden olması getirecek. Evet bunlar bize zor bir dönemi getirir ama biz bütün bu zorluklara hazırlanıyoruz. Bu senaryolara hazırlanıyoruz. En önemlisi şuna inanıyoruz; sizlerin istediğiyle hepimiz bir araya geldik, milletin talebiydi bizi bir araya getirmek. Ve sizlerin gücüyle, sizlerin oylarıyla biz cumhurbaşkanlığı sistemini de cumhurbaşkanını da kazanacağız aynı zaman da parlamentoda çoğunluğu elde edeceğiz. Seçimleri de güvenle yapacağız. Hiçbir surette bunlara da pabuç bırakmayacağız, buna emin olabilirsiniz."