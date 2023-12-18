İYİ Parti GİK üyesinden istifa edenlere: ‘Mevzu makamsa hepiniz ölün’
İYİ Parti GİK üyesi Raşit Emir Süer, partisinden istifa eden isimlere yönelik bir paylaşım yaptı. Süer “Mevzu vatansa hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti’deki istifalar hakkında paylaşım yapan Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Raşit Emir Süer, partisinden istifa edenlere yönelik bir paylaşım yaptı.
GİK Üyesi Raşit Emir Süer şunları kaydetti:
"Şeyh Said söylemi sebebiyle, Genel Başkanımız Ensarioğlu’nu ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna gönderdi. Ayrılan Diyarbakır teşkilatı da Şeyh Said taraftarıydı ki, istifa ettiler.
Genel Başkanımız, sürecin başından beri hiç bir tehdide boyun eğmedi. Giden kimsenin de arkasından konuşmadı. Konuşanların tamamı davalarını, yol arkadaşlarını sattıklarının farkında, kendi ahlaksızlarını bastırmak adına konuyu değiştirme çabasındalar.
Karalayanların amaçlarının neye hizmet ettiği de gün yüzü gibi ortada. AKP’nin elinden İstanbul ve Ankara’yı aldık. Dedik ki; İstanbul ve Ankara’yı alan, ülkeyi alır. Öyle olmadı. İstanbul’u ve Ankara’yı alan CHP’de, küçük AKP oldu.
CHP’nin elinde ki güce esir olan siyasetçiler, davalarını terk ettiler. Biz durmamız gereken yerde duruyoruz hem de aslanlar gibi. Tüm baskı, psikolojik şiddet, kuşatma ve tacizlere rağmen. Mevzu VATANSA hepimiz ölelim. Mevzu MAKAMSA hepiniz ölün.”
Neden istifa ediyor anlatalım;— Raşit Emir Süer (@RasitEmirSuer) December 17, 2023
Şeyh Said söylemi sebebiyle, Genel Başkanımız Ensarioğlu’nu ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna gönderdi.
Ayrılan Diyarbakır teşkilatı’da Şeyh Said taraftarıydı ki, istifa ettiler.
Genel Başkanımız, sürecin başından beri hiç bir tehdite… https://t.co/zg0cOqEQaq
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