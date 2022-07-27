İYİ Parti GİK'te FETÖ sunumu yapan Üçok: 'Vekilleri yeniden inceleyeceğiz'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:48

İYİ Parti’ye bir süre önce katılan eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in “FETÖ ile mücadelede bir katkı olsun” sözleriyle GİK’te ve Başkanlık Divanı’nda sunum yapmasını istediğini belirtti.

Üçok, toplantının ve sunumunun ayrıntılarını Cumhuriyet’e anlattı.

OHAL İnceleme Komisyonu’nun yayınladığı rakamlarını paylaştığını belirten Üçok, “Sadece KHK’liler değil özellikle FETÖ Borsası, Zaman Gazetesi’nin sahibi yok, Bank Asya’nın kurucuları elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bu konularda neler yapılabileceğini masaya yatırdık. Bu noktada da Adalet Bakanı’nın ‘kanun bozma yetkisi’ni ve bu yetkinin genişletilmesini konuştuk. FETÖ Borsası, ‘Hüsn-ü Şehadet’ yani tarikat reisi geliyor ‘bu çok iyi çocuktur, iyi şehadette bulunuyor’ diyor, onu FETÖ’den çıkarıyorlar... Buna benzer kişilerin tekrar yargılanmasını sağlamak için kanun yararına bozma yetkisinin genişlettirilip bu kişilerin savcıların mahkemelerin önüne çıkma yolunu açacağız” dedi.

‘BYLOCK SİL BAŞTAN’

Toplantının bir diğer önemli başlığının FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu kaydeden Üçok, şunları söyledi:

“AKP, ByLock serverını açıklamadı, gizledi. Serverın yeniden incelenmesini sağlayacağız. Siyasi ayağın ortaya çıkarılabilmesi için de 24, 25 ve 26. dönemlerde Meclis’te görev yapan başbakan, bakanlar, milletvekilleri, vekillerin danışmanları, çalışanları hepsinin ByLock incelemelerini yapıp siyasi ayağı ortaya koyacağız. Çok kişinin gizlendiğini düşünüyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu ‘ByLock listesinde olan bilmem kaç tane milletvekili var’ dedi. Tabii, ByLockları yayınlamadıkları için Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdular. İktidara geldiğimizde elimizde olacak, ByLock lisetlerinin hepsini serverdan çıkarıp kim var; Ahmet, Mehmet hepsini tespit edeceğiz. Bu da siyasi ayağın ortaya çıkarılmasında çok etkili olacak.”

‘MAHKEMELER KARAR VERECEK’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından müebbet hapis cezası alan 66 askeri öğrencinin tahliyesinin de gündeme geldiğini belirten Üçok, “Askeri okullara her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci alınır. 2004-2014 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte yaklaşık 40 bin öğrenci girdi. FETÖ tüm sınav komisyonlarını ve sınav merkezlerini ele geçirdi. Başka birinin buraya girmesi mümkün değil. Girebilenleri de şok mangalarıyla yıldırıp ayıkladılar. Şu anda konuşan öğrenciler falan FETÖ’cü olduklarından benim en küçük şüphem yok ama darbe ayrı bir olay. Darbeye katılıp katılmadıklarına mahkemelerin karar vereceğini konuştuk” ifadelerini kullandı.

AKŞENER: YARGIYI RAHAT BIRAKALIM

Akşener’in FETÖ ile mücadelede, ‘Ülkeyi yıllarca ele geçirmeye çalıştılar. Bunların mutlaka devletin içinden atılması, yeniden böyle bir yola tevessül edilmemesi için de gerekli tüm mücaelemizi yapacağız’ dediğini belirten Üçok, şöyle devam etti:

"AKP’nin yıllarca yargıya yasa ve kanun çıkararak, HSK’yi, Adalet bakanlarını kullanarak sürekli yargıya müdahale ettiğini kaydettim. Şu anda devam eden hem ceza hem de idari davalar KHK’lar anlamında yürüyen bir yargı süreci olduğunu anlattım. Genel Başkanımız da, ‘Dün AKP yargıya müdahale etti bugün biz edersek yarın da başkaları geldiğinde müdahale edecek. Yargıyı rahat bırakalım. Biz onlara bağımsız ve tarafsız çalışabilecekleri ortamı yaratalım. Yargı buların hepsini çözer. Bu ülkenin geleceği için böylesine örgütlerin mutlaka devletin içinden sökülüp atılması gerekiyor ve en büyük görev iktidar adayı olan bizlere düşüyor' dedi."