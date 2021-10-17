İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: İktidarın ezberini bozduk

17 Ekim 2021 Pazar, 02:00

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimlerinin kaderini “AKP ve MHP’ye oy vermekten vazgeçen seçmen kitlesinin belirleyeceğine” işaret ederek “İYİ Parti’nin iktidarın ezberini bozduğunu” kaydetti. “Siyasi cinayetler” tartışmasına da değinen Dervişoğlu, “Eğer siz ana muhalefet partisi liderine linç girişimi sayılabilecek bir teşebbüste bulunursanız, bir muhalefet partisinin liderine ‘Bu daha başlangıç, daha başına çok şey gelecek’ derseniz, insanları kendi olduklarının dışında birtakım isnat ve iftiralarla itham ederseniz o zaman bir gerginlik oluşması doğaldır” dedi.

Dervişoğlu, TBMM’de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, “Millet İYİ Parti’yi iktidar olarak görmeye başladı. Sahada görüyoruz bunu. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’nin söylediklerine çok cevap veririz ama milletin bizden beklediği o değil” dedi.