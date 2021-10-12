İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu görevinden istifa etti. İl başkanlığından ayrılışını Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti. İstifa haberini sosyal medyadan duyuran Hocaoğlu, her zaman İYİ Parti'nin emrinde ve hizmetinde olacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Hocaoğlu'nun görevi bıraktığını, "Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İYİ Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.
Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Hocaoğlu, "Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim" ifadelerine yer verdi.
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