İYİ Parti ilçe başkanı müezzinin saldırısına uğradı: ‘Komşular yetişmeseydi öldürecekti’

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:51

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:35

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde partisinin ilçe başkanı Recep Toptaş’ın bir caminin müezzini tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kavuncu, “Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanı’mız Recep Toptaş, evinde saldırıya uğradı. Saldırgan kim, biliyor musunuz? Sivrihisar’daki bir caminin müezzini. Daha önce ilçe başkanımızı ‘İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın’ diye tahrik eden müezzin, yakın zamanda da ilçe başkanımıza ‘Seni öldüreceğim, evini yakacağım’ diye tehditler savurmuş. Kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor? Her gün televizyona çıkıp, kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse onlardan alıyor” ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Toptaş, müezzin O.B.’nin evinin bahçesine girip kendisine bir anda saldırdığını söyledi. Toptaş, “Bunlar AKP militanı olmuş. Adli işlemler devam ediyor ancak ne yazık ki adaletten de çok bir şey bekleyemiyoruz” dedi.

"TEHDİT EDİYORDU"

Toptaş sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kendisi daha önceden de beni tehdit ediyordu. Olayın olduğu gün eşimle bahçede oturuyorduk. Olayın olduğu gün eşimle birlikte evimin bahçesinde oturuyorduk. Müezzin, camiye geçerken bana el işaretiyle ‘seninle görüşeceğiz’ dedi. ‘Gel görüşelim’ dedim. Normal konuşacağız sandım, bana saldıracağını düşünmedim. Yüzümde morluklar, vücudumda darbeler var. Gören komşular yetişmeseydi beni öldürebilirdi. Ben burada sevilen bir ilçe başkanıyım, bundan rahatsız oluyorlar.”