İYİ Parti Hatay milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Hatay milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Hatay milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Hatay milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Hatay milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:58
İYİ Parti Hatay milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Hatay milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Hatay milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Hatay milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Hatay milletvekili adayları kim? İYİ Parti Hatay milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Hatay milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ HATAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN

GÖKHAN ZAN

GÜLÜMSER CEYLAN KÖLE

SARPER DAVUT

İLYAS UYGUR

MEHMET OĞUZ TURAN

AYLİN ANIL ARSLAN

OSMAN AĞCA

ÇAĞATAY KARAMANOĞLU

MUHAMMET MUSTAFA BALCI

TUNA EBRU ÖZDEMİR


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