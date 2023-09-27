İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:38
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındı
Abone Ol google-news

Odatv’nin haberine göre yaklaşık 9 aydır il başkanlığı görevini yürüten İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Yeni atama yazısı henüz İl Başkanlığı’na gönderilmediği belirtilirken, Çoşkun’un yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu’ya yakınlığı dikkat çeken ve eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun’un atanması bekleniyor.

Öte yandan Yıldırım, birkaç gün önce sosyal medya hesabından “Görevimizin başındayız” açıklamasını yapmıştı.


Player Alanı
İyi Parti

İlgili Haberler

'Yeni anayasa' tartışmaları: İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na destek şartını açıkladı

'Yeni anayasa' tartışmaları: İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na destek şartını açıkladı
İYİ Parti’de İstanbul ve Ankara adayları en son açıklanacak

İYİ Parti’de İstanbul ve Ankara adayları en son açıklanacak

"İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacak" iddiasına Muharrem İnce'den yanıt

En Çok Okunan Haberler