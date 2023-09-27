İYİ Parti İstanbul İl Başkanı görevden alındı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:38

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:38

Odatv’nin haberine göre yaklaşık 9 aydır il başkanlığı görevini yürüten İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Yeni atama yazısı henüz İl Başkanlığı’na gönderilmediği belirtilirken, Çoşkun’un yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu’ya yakınlığı dikkat çeken ve eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun’un atanması bekleniyor.

Öte yandan Yıldırım, birkaç gün önce sosyal medya hesabından “Görevimizin başındayız” açıklamasını yapmıştı.