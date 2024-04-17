CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti: YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi
YSK, İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin ise Hatay seçimlerine ilişkin yaptığı "tam kanunsuzluk" itiraz başvurularını reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay, İskenderun ve İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularının tamamını reddetti.
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