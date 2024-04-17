CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti: YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi

YSK, İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin ise Hatay seçimlerine ilişkin yaptığı "tam kanunsuzluk" itiraz başvurularını reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 14:54
CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti: YSK 'Hatay' ve 'Ordu' için kararını verdi
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Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Hatay, İskenderun ve İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularının tamamını reddetti.

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