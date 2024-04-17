YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'Hatay' ve 'Ordu' açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Hatay seçimleri için ve İYİ Parti’nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin “Bugün muhtemelen görüşülür” dedi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:59
YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'Hatay' ve 'Ordu' açıklaması
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor.

Bugün saat 14.00’da toplanacak kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de bugün yapılacak toplantının öncesinde YSK binasına girişi sırasında açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN GÖRÜŞÜLÜR"

Yener, CHP’nin Hatay seçimlerine ve İYİ Parti’nin Ordu seçimlerine yönelik tam kanunsuzluk nedeniyle yaptığı itirazlara ilişkin, “Bugün büyük ihtimalle görüşülür” ifadelerini kullandı.


YSK haberleri hatay haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti’den YSK’ye ikinci ‘Ordu’ başvurusu

İYİ Parti’den YSK’ye ikinci ‘Ordu’ başvurusu
Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'

Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'
Yeniden Refah Partisi Siverek'te seçimin iptal edilmesi için YSK'ya olağanüstü itiraz başvurusu yaptı

Yeniden Refah Partisi Siverek'te seçimin iptal edilmesi için YSK'ya olağanüstü itiraz başvurusu yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'

Beypazarı maden suyu İsviçre’de yasaklandı... Beypazarı Soda'dan ilk açıklama: 'AB üyelerinde mevzuat oranı...'
Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Yeni bir aşka yelken açtı! Aras Bulut İynemli’nin sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden MHP'de

Saffet Sancaklı, Devlet Bahçeli'nin davetiyle yeniden MHP'de
16 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, ve Survivor All Star reyting sıralaması

16 Nisan 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, ve Survivor All Star reyting sıralaması
Erdoğan'ın eski metin yazarından 'Mehmet Uçum' ve 'Şebnem Bursalı' çağrısı: 'O parmağı kırmalı...'

Erdoğan'ın eski metin yazarından 'Mehmet Uçum' ve 'Şebnem Bursalı' çağrısı: 'O parmağı kırmalı...'
Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları

Yıldızlarla dolu bir perşembe: 18 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları
‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!

‘Kişi başına en çok borç düşen belediye’ Ankara’da… CHP’li başkandan ‘gizli çalışan’ açıklaması!
Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?