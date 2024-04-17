YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'Hatay' ve 'Ordu' açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Hatay seçimleri için ve İYİ Parti’nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin “Bugün muhtemelen görüşülür” dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor.
Bugün saat 14.00’da toplanacak kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verecek.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de bugün yapılacak toplantının öncesinde YSK binasına girişi sırasında açıklamalarda bulundu.
"BUGÜN GÖRÜŞÜLÜR"
Yener, CHP’nin Hatay seçimlerine ve İYİ Parti’nin Ordu seçimlerine yönelik tam kanunsuzluk nedeniyle yaptığı itirazlara ilişkin, “Bugün büyük ihtimalle görüşülür” ifadelerini kullandı.
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