İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Kahramanmaraş milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:12
İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları kim? İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AHMET ÇABUKEL

NESLİHAN KOCA NERGİZ

ZİYA DUMLUPINAR

BURAK SERT

ŞEYMA AYTEMİZ ARSLANTÜRK

İRFAN MERT YIKAN

EMİNE LEBLEBİCİ

SERDAL KURTOĞLU


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