İYİ Parti Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:56

Güncelleme: 25.04.2023 - 12:56

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Gümüşhane milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Gümüşhane milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Gümüşhane milletvekili adayları kim? İYİ Parti Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUZAFFER ALTIPARMAK

BEDRİ AĞAÇ