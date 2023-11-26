İYİ Parti kaynamaya devam ediyor: ‘İhraç edilirsem…’

Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:44

Güncelleme: 26.11.2023 - 12:10

İYİ Parti’de ihraç istemiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı’nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Akşener’in özel kalemine ve kalemin eşine verdiğini iddia etmişti.

Akşener’in özel kalemi Esma Bekar hukuki süreç başlatacağını duyurmuştu. İYİ Parti lideri Akşener de, "Edep, ahlak, hayâ duygusu siyasette çok önemlidir” diyerek çıkışmıştı.

“ALTINA İMZAMI ATARIM”

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Dikbayır, “Bu sözlerin altına imzamı atarım” dedi, şöyle devam etti:

“Doğru söylüyor, bence siyaset aynen öyle yapılmalı, yalanla iftirayla kumpasla yapılmamalı. Çok doğru söylemiş, keşke söylemden çok uygulayabilselerdi de…”

Esma Bekar hakkında Akşener’e daha önce iki kez şikâyette bulunduğunu söyleyen Dikbayır, “Esma Hanım kendini şikâyet eden kim olursa onun kuyusunu kazardı… Çok kimse de cesaret edemezdi. Bu tip olay çok oldu. Ama Genel Başkan Esma Hanım'a kimseyi dokundurtmaz” dedi.

“AKP’YE GİTMEYECEĞİM”

İhraç edilmesi durumunda ne yapacağı sorulan Dikbayır, "Bağımsız kalacağım, AKP’ye gitmeyeceğim, iddiaların hepsi yalan” diye yanıt verdi.

“AKŞENER’İN OĞLUNUN PARTİDE ÇALIŞMA OFİSİ VAR”

Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in en az dört senedir partinin iç işlerine müdahil olduğunu ileri süren Dikbayır, “Geçici sandık ama gittikçe etkisi arttı. Ana binada da, ek binada da çalışma ofisi var… Sekreteri de var…” iddiasında bulundu.

“GENEL BAŞKAN BANA BUNU NASIL YAPAR?”

Tacizle suçlandığı gün yıkıldığını söyleyen Dikbayır, şunları söyledi:

“Kaç gün sabaha kadar uyuyamadım. Genel Başkan bunu bana nasıl yapar? Ailem benden emin, hâlâ dönemediğim mesajlar var, insanlar bana inanıyor. Herkes bunun farkında ama Genel Başkan bunu bana nasıl yapar, aileme nasıl yapar? Çocuklarımı, eşimi tanıyor… Eşim caddenin karşısındaki markete gidemiyor. İlk andan beri bana inandılar ama bu psikolojik bir şey. Bir yere gitseler herkes onlara bakıyor gibi hissediyorlar. Partililerimizden şunu duyuyorum: Bu partide Ümit Dikbayır'a bu yapılabiliyorsa herkese yapılabilir…”