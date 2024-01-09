Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:55

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:05

İYİ Parti Antalya Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Nesrin Ünal'ın kim olduğu yurttaşlar arasında araştırma konusu hâline geldi. Peki, Nesrin Ünal kimdir, nereli? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında?

NESRİN ÜNAL KİMDİR?

Nesrin Ünal, 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk doktor ve siyasetçidir. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı. 21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi. 8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

NESRİN ÜNAL ÖZEL HAYATI

Nesrin Ünal, evlidir ve üç çocuk annesidir.